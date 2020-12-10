Sol Yanım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 3. son bölümde neler yaşandı?

Star’ın sevilen yeni dizisi ‘Sol Yanım’ 3. bölümü ile seyirci ile ekrana geliyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ‘Sol Yanım’ın yayınlanan 3. yeni tanıtımı, büyük heyecan uyandırdı.



Sol Yanım dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile son 3 bölümdür, sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinden biri haline geldi. Yeni bölümleriyel ekrana kaldığı yerden devam eden Sol Yanım’ın dördüncü tanıtımında; Serra ve (Özge Yağız) Selim’in (Tolga Mendi) birbirine taban tabana zıt yaşamlarından kesitler yer aldı.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ‘Sol Yanım’, seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak.



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SOL YANIM 3. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?



Serra ile ilgili gerçekleri öğrenen Burak nasıl bir yol izleyecek? Selim ve Serra arasındaki buzlar eriyecek mi? Barbar-Burak gerilimi nasıl sonuçlanacak? Selim’in kapısını çaldığı İdil’le nasıl bir ilişkisi var?

Burak’ın gizlediği hayatını öğrendiği Serra’ya ilgisi artarken; Selim ve Serra birbirlerini tanıdıkça ilişkileri daha samimi bir hal alacak. Selim’in notlarındaki yükseliş ikilinin birbiriyle daha sık vakit geçirmelerine olanak sağlayacak.

Barbar, Burak’ı Serra’dan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymazken; Nazlım, Barbar’ın Serra’ya ilgisini kıskanacak.

Selim, Burak ve Serra arasındaki aşk üçgenine Biricik’in dışarıdan müdahaleleri devam edecek. Biricik’in, Burak ve Serra arasında bir şeyler olduğuna dair her fırsatta ortaya attığı imaları Selim’i rahatsız edecek.

İhsan, oğlu Selim’le arasını düzeltmek için çabalarken; Asena’nın gizemli ilişkisi ve İhsan’ın Serra’ya meraklı bakışlarının ardındaki sebep de ortaya çıkacak!

SOL YANIM 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?



Serra’nın gizemli haline tutulan Burak’ın girişimleri nasıl sonuçlanacak? Burak’a yardım için kolları sıvayan Biricik’in planı ne olacak? Burak’ın Serra’ya ilgisi git gide artarken, Serra ve Selim’in zoraki ders çalışması yeni atışmaları beraberinde getirecek.

Asena ve Selim arasındaki soğuk savaş devam ederken; Biricik’in Kutlusay Malikanesi’ne sürpriz ziyareti Asena’nın yeni planının fitilini ateşleyecek. Selim’e takıntılı biçimde aşık olan Hülya’nın beklenmedik hareketiyle Selim’in okuldaki ünü tehlikeye girecek. Serra, tüm iyi niyetiyle olaya müdahale ederken soyadının itibar kaybından korkan İhsan Kutlusay’ın öfkesi durdurulamayacak.

Öte yandan hapishaneden yeni çıkan mahallenin belalısı Barbar’ın dönüşü ile ortalık karışacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Genç yıldızları usta isimlerle buluşturan zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Sol Yanım’, tesadüfler ile büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan başka sevdaların hikayesini anlatacak. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. ‘Sol Yanım’da başrolleri; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli paylaşıyor.