Sol Yanım 1. bölüm canlı izle! Sol Yanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sol Yanım 1. bölümü Star Tv canlı yayını ile izleyici karşısına çıktı! Yemin dizisi ile yıldızı parlayan Özge Yağız Sol Yanım dizisi ile ekranlara geri döndü. Senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu BKM imzalı dizi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizide geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alınıyor. Sol Yanım 1. bölüm özeti ve 2. bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



SOL YANIM 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SOL YANIM 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım dizisinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.