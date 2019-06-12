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12 Haziran 2019 Çarşamba 08:48 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:49

'Şöhret olmak özgürlüğümü kısıtladı'

'Şöhret olmak özgürlüğümü kısıtladı'

Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan Afra Saraçoğlu, şöhretin zorluklarından bahsetti: "Özel hayatımda çok fazla fedakarlık yaptım. Mesleki tatmin böyle bir şey. Bu yüzden bu durumdan rahatsızlık duymuyorum."

Kardeş Çocukları dizisinde rol alan genç yetenek Afra Saraçoğlu, çekimleri Paris’te gerçekleşen ALEM dergisinin bu haftaki kapak yıldızı oldu. Eskişehir’de üniversite okurken kendini bir anda 'İkinci Şans' filminin çekimlerinde bulan Saraçoğlu, "Hâlâ gerçekleştiremediğim bir sürü hayalim ve hedefim var" dedi. 21 yaşında olmasına rağmen çok sayıda dizi ve filmde rol alan Saraçoğlu, şöhret olmanın zorluklarını da anlattı. Güzel oyuncu "Hayatımda çok şey değişti. Bu sefer de özel hayatımda çok fedakarlık yapmaya başladım. Özgürlüğüm doğal olarak kısıtlandı. Ama mutlu muyum? Çok mutluyum. Mesleki tatmin önemli bir şey” ifadelerini kullandı. Hayalindeki rolü ise psikolojik derinliği zorlayacak bir karakter olarak özetledi. 

EN BÜYÜK KORKUM BAŞARISIZLIK 

Afra Saraçoğlu hayattaki en büyük korkusunun olduğu yerde saymak ve başarısızlık olduğunu açıklarken ihaneti ise asla affedemeyeceğini söyledi.

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