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  3. Snob ne demek? Can Yaman'ın kullandığı kelime snob nedir?

Snob ne demek? Can Yaman'ın kullandığı kelime snob nedir?

Snob ne demek" Can Yaman'ın kullandığı kelime snob nedir"

Can Yaman’ın açıklamasının ardından snob ne demek? sorusu araştırılıyor. Snob nedir? Türk Dil Kurumu merak edilen kelimelerin anlamları ile ilgili açıklama yapıyor. Haberimiz içerisinden snob kelimesinin anlamını öğrenebilirsiniz.

“Snob ne demek?” sorusu araştırılıyor. Can Yaman’ın kullandığı kelime Snob nedir? Türk Dil Kurumu merak edilen kelimelerin anlamları ile ilgili açıklama yapıyor. Haberimiz içerisinden kelime ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

SNOB NE DEMEK?

Snob kelimesi TDK’da snop diye geçmektedir ve züppe anlamına gelmektedir. Fransızca snob olarak kullanılmaktadır.


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