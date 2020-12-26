Skandallar kraliçesi Öykü Çelik yaralı kargaya merhem oldu

Bir süredir ekranlarda uzakta olan oyuncu Öykü Çelik, 'mini etek' ve 'parasızlık' yorumları ile gündemden düşmezken geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Öykü Çelik, aracının içinden muhabirler ile sohbet etti. Aracında bir karga olduğu gözlenen Öykü Çelik, 'Bakın yolda buldum. Yaralıydı. Az kalsın arabalar ezecekti. Kurtardım, şimdi de veterinere götürüyorum' dedi. Güzel oyuncu daha sonra kargayla birlikte uzaklaştı.



NE OLMUŞTU?

Öykü Çelik koronavirüs nedeniyle yaşanan pandemide kuralları hiçe saymış ve korona partilerine katılmıştı. Korona partilerine katılmasıyla tepki çeken Öykü Çelik daha sonra katıldığı bir programda 'Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?' sözleriyle olay yaratmıştı. Sosyal medyada yer yerinden oynarken eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Öykü Çelik, Mennan Şahin'in YouTube programına konuk olarak yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Çelik 'Maddi durumu ortalamanın bir tık üstü olan bir ailede yetiştim. Zengin değildik ama ortanın biraz üstüydük. Özel bir üniversiteye gittim burs yüzünden para ödemedi ailem. Ben parayı hiçbir zaman amaç edinmedim, çok paylaştım. Çok genç yaşta çok iyi paralar kazandım ve paylaştım. Paramın olmadığı zamanlar da oldu, ailemden para almadım. Çünkü artık benim için bir gurur meselesiydi yaptığım iş…

En zoru ünlü olmak ya da parasız olmak değil! En zoru ünlü olup parasız olmak! Çünkü ünlü olan insanları herkes zengin zannediyor. Ben kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğim biliyorum. Bu tecrübeleri de yaşadım. Parasızlık benden hiçbir şey götürmedi. Param olduğu zaman ders aldım mı, almadım. Ben paylaşımcı bir insanım paylaştıkça çoğaldığına inanıyorum çok şükür öyle de oldu. Sevdiğim işi yapıyorum, çok mutluyum üstüne bir de para veriyorlar.' ifadelerini kullanmıştı.