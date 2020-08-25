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  3. Şişli'de yarım milyonluk gaspa uğrayan kişi dizi oyuncusu çıktı
25 Ağustos 2020 Salı 22:37 | Son Güncelleme:

Şişli'de yarım milyonluk gaspa uğrayan kişi dizi oyuncusu çıktı

Şişli'de yarım milyonluk gaspa uğrayan kişi dizi oyuncusu çıktı
IHA

Şişli Ortaklar Caddesi'nde bankadan çektiği 500 bin lira ile arabasına gittiği sırada gaspçıların hedefi olan kişinin Arka Sokaklar, Seddülbahir 32 Saat ,Galip Derviş Lale Devri, Alev Alev, Alemin Kralı, Ustura Kemal'de rol alan dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel olduğu ortaya çıktı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli Ortaklar Caddesi’nin paralelinde bulunan Ruhi Sarılap Sokak’ta bir bankadan 500 bin lira çeken kadın ara sokağa bıraktığı aracına doğru yürüdüğü sırada gaspçıların hedefi olmuştu. 

Gaspçıya direnen genç kadın çığlık atarak çevredekilerden yardım istemesi üzerine darp edilmişti. 

Gaspçılar, içerisinde yarım milyon bulunan çantayla yaya şekilde kaçmıştı. 

Yere savrulan kadın ara sokakta kimsenin kendisini duymadığını görünce polisi arayarak kendi imkanlarıyla hastaneye gitmişti. 

Gaspçıların hedefi olan kişinin Arka Sokaklar, Seddülbahir 32 Saat ,Galip Derviş(56), Lale Devri, Alev Alev, Alemin Kralı, Ustura Kemal'de rol alan dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel olduğu ortaya çıktı.

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