Sır gibi saklıyorlardı… Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Lalin'in kime benzediğini açıkladı!

Evliliklerini magazin basınından uzakta yaşayan Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal çifti Ekim ayında Lalin’i kucağına almıştı. Çiçeği burnunda anne baba Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti kızlarının yüzünü magazinden gizlemeye devam ediyor. Bebeğini gizleyen çiftten Kenan İmirzalıoğlu Lalin hakkında ilk kez konuştu.



Lalin’in kime benzediğini açıklayan Kenan İmirzalıoğlu, ‘Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum. Lalin annesine benziyor.’ dedi.

Pandemi dönemiyle de ilgili konuşan ve 2020 yılını değerlendiren Kenan İmirzalıoğlu, ‘Zorluydu ama bu karanlık dünyada bizim hayatımıza bir güneş gibi doğdu Lalin ona bakınca geleceği görüyoruz’ ifadelerini kullandı.