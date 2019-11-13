Nejat İşler sinemaya dönüyor

Kan zehirlenmesi hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ve ardından Bodrum’a yerleşen Nejat İşler, 3 yıl aradan sonra film çekmeye hazırlanıyor. En son Serenay Sarıkaya ile beraber oynadığı ‘İkimizin Yerine’ adlı filmde rol alan İşler, şimdi de ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz’un yeni projesinde yer alacak. Daha önce de ünlü yönetmenin işlerinde bulunan İşler, projenin henüz hazırlık aşamasında olduğunu söyledi. Bu arada dizi sürelerinin uzunluğu nedeniyle ekranda çok fazla iş yapmaktan yana olmadığını belirten İşler, “Ancak dijital platformlarda çekilmiş işlerde yer almak isterim” ifadelerini kullandı.