Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7752
  • 6,3601
  • 270.907
  • 104310
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Nejat İşler sinemaya dönüyor

Nejat İşler sinemaya dönüyor

Nejat İşler sinemaya dönüyor

Gümüşlük’e yerleşen Nejat İşler, 3 yıl aradan sonra Zeki Demirkuz’un yeni sinema filminde kamera karşısına geçecek. 

Kan zehirlenmesi hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ve ardından Bodrum’a yerleşen Nejat İşler, 3 yıl aradan sonra film çekmeye hazırlanıyor. En son Serenay Sarıkaya ile beraber oynadığı ‘İkimizin Yerine’ adlı filmde rol alan İşler, şimdi de ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz’un yeni projesinde yer alacak. Daha önce de ünlü yönetmenin işlerinde bulunan İşler, projenin henüz hazırlık aşamasında olduğunu söyledi. Bu arada dizi sürelerinin uzunluğu nedeniyle ekranda çok fazla iş yapmaktan yana olmadığını belirten İşler, “Ancak dijital platformlarda çekilmiş işlerde yer almak isterim” ifadelerini kullandı.  

 


İrem Derici: Ivana'ya notum eksi 3
Burcu Esmersoy'u kaçıran Demet Akalın sorusu
'Diriliş Ertuğrul çok iyiydi'
Sinemaya dönüyor
Yılmaz Erdoğan Acun Ilıcalı'yı tiye aldı!
<p>Konumu ve özelliği dolayısıyla Türkiye´nin en farklı camilerinden biri olan Kıble Dağı Camii, den

Karadeniz´in En Yüksek Camisi: Kıble Dağı Camii

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı

Dünyada bir ilk olacak