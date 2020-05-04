Sinemadan ekranlara transfer! Yılmaz Erdoğan'dan karantina dizisi geliyor

Bu sezon ‘Jet Sosyete’ ve ‘Ramo’ dizilerini yapan BKM Film, koronavirüs günlerinin en çok dikkat edilen konularından biri olan ‘sosyal mesafe’ üzerine kurulu yeni bir yapıma imza atmaya hazırlanıyor. Muğla Köyceğiz’deki evinde karantinaya çekilen Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı komedi dizinin ismi ‘Babam İle Sosyal Mesafe’ olarak belirlendi. Bir baba ile küs olan oğlunun sokağa çıkma yasağıyla birlikte yaşamak zorunda kalmasının hikâyesinin anlatılacağı yapımda Yılmaz Erdoğan da başrolde oynayacak. Senaryonun ilk bölümünü bitiren Erdoğan, hikâyede baba karakterini canlandıracak. Dizide Erdoğan’ın eşini ve oğlunu canlandıracak oyuncu için arayışlar hâlâ devam ediyor.