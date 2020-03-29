Sinema sektörüne 23 milyon TL destek

Erçin DAĞ EYSEN



Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun metrajlı kurgu film yapm projeleri ve ilk filmlerini gerçekleştirecek yönetmen projelerini kapsayan 2020-2 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı‘nı açıkladı. Karar kapsamında ‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım’, ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’, ‘Çekim Sonrası’ ve ‘Ortak Yapım’ türlerinden toplam 30 projeye 23 milyon 175 bin TL destek verileceği bildirildi. Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ Sinema Destekleme Kurulu’ndan 2 milyon TL destek alarak bu yılın rekorunu kıran yapım oldu. En yüksek desteği alan bir diğer yapım ise Atlantik Film adına ünlü yönetmen Reha Erdem’in yeni projesi ‘Neandria’ gösterildi. Çanakkale’de tarihi kalıntılar arasında olan antik bir kentin adı olan ‘Neandria’ filmi 1 milyon 350 TL destek aldı.