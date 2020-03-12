Sinem Uslu ve Mustafa Uslu'dan ikizlerine 1 yaş partisi

Sinem Uslu ile Mustafa Uslu'nun ikizleri Mustafa ve Kemal dün 1 yaşına bastı. Uslu ailesi çocukları için sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Partiye aralarında oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Sinem Uslu, çocuklarının yen yaşını Instagram hesabından şu sözlerle kutladı:

"Aslan parçalarım..Mustafa’m...Kemal’im...Hayatımı aydınlattınız...Benim küçük mucizelerim... İyi ki doğmuşsunuz! Canım dostlarım çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz... İyi ki varsınız..."