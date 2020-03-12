Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2294
  • 7,0409
  • 330.483
  • 100966
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sinem Uslu ve Mustafa Uslu'dan ikizlerine 1 yaş partisi

Sinem Uslu ve Mustafa Uslu'dan ikizlerine 1 yaş partisi

Sinem Uslu ve Mustafa Uslu'dan ikizlerine 1 yaş partisi

Ünlü yönetmen Mustafa Uslu ile oyuncu Sinem Öztürk, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Çift, geçen yıl ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'i kucaklarına almıştı.

Sinem Uslu ile Mustafa Uslu'nun ikizleri Mustafa ve Kemal dün 1 yaşına bastı. Uslu ailesi çocukları için sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Partiye aralarında oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Sinem Uslu, çocuklarının yen yaşını Instagram hesabından şu sözlerle kutladı:

"Aslan parçalarım..Mustafa’m...Kemal’im...Hayatımı aydınlattınız...Benim küçük mucizelerim... İyi ki doğmuşsunuz! Canım dostlarım çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz... İyi ki varsınız..."


Başkan Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

Başkan Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Okulun hem öğretmeni hem marangozu oldular

Sağlık bakanlığı tek tek açıkladı! Koronavirüs(COVID-19) nasıl bulaşır? Nasıl korunulur? Belirtileri nelerdir?