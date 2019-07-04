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Sinem Uslu kimdir? Sinem Uslu'nun eşi Mustafa Uslu kaç yaşında?

Sinem Uslu kimdir" Sinem Uslu'nun eşi Mustafa Uslu kaç yaşında"

Sinem Uslu kimdir? arama motorunda hızla aranmaya başladı. Mustafa Uslu'nun eşi Sinem Uslu bugün Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk oldu. Mutlu süren evliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Öztürk, ikiz bebeklerini 11 Mart'ta dünyaya getirmişti. Sinem Uslu kimdir? Mustafa Uslu'nun eşi Sinem Uslu kaç yaşında? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

Sinem Uslu kimdir? bugün yoğun olarak araştırılan konular arasında bulunuyor. Mustafa Uslu'nun eşi Sinem Uslu bugün Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına geldi. Son olarak 'Kiralık Aşk' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Sinem Öztürk ile 2016 yılında dünyaevine girdiği Mustafa Uslu'nun ikiz bebekleri Mart ayında dünyaya gelmişti. Çocuklarının doğum hikayesini anlatan Uslu programda duygusal anlar yaşadı.  Sinem Uslu kimdir? Mustafa Uslu'nun eşi Sinem Uslu kaç yaşında? diye merak ediyorsanız işte yanıtı.. 

MUSTAFA USLU KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Uslu, 1962 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Melek Uslu’dur.  Askeri  Okuldan  mezun  olduktan  sonra  8  sene  Türk  Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı.  Mustafa  Uslu?  Ajda  Pekkan,  Serdar  Ortaç,  Burak  Kut,  Özcan  Deniz,  Sezen Aksu, Hande Yener, Bengü, Demet Akalın, Ferhat Göçer, Berksan Özer, Betül Demir, Gökhan Özen gibi sanatçıların Kliplerinin Yönetmenliğini yaptı. Mustafa  Uslu,  2000 senesinde kurduğu dijital  sanatlar  prodüksyon  şirketinin sahibidir.  Bünyesinde  beş'i  Türk,  3'ü  yabancı  yönetmen  bulundurmaktadır. 

Aynı zamanda 18 tane salonu olan bir sinema işletmecisidir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 8 yıl boyunca bilirkişilik yapmıştır. Mustafa  Uslu,  bir  güzellik yarışmasında  1999 yılı ikincisi  olan  mimar  Öznur Dursun ile  evli  idi.  Bu evlilikten  iki  çocuğu  vardır. 2016 yılında boşandılar. Mustafa  Uslu,  2016 yılında  dizi oyuncusu Sinem Öztürk ile evlendi. 2017 yılında  Ayla:  The Daughter  of  War  filminin yapımcılığını  üstlendi. yönetmenliğini  Can  Ulkay'ın,  senaristliğini  ise Yiğit Güralp'in  yaptığı Türkiye ve Güney  Kore ortak  yapımı  savaş filmi  "Ayla:  The  Daughter  of  War"  da  Astsb. Süleyman'ın  gençliğini  İsmail  Hacıoğlu canlandırırken  yaşlılık  halini  Çetin Tekindor canlandırmıştır. 

1950  yılında başlayan Kore Savaşı sıra gerçek  bir  hikayeden  uyarlanan  filmde  diğer rollerde  ise Taner  Birsel, Ali  Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Kim Seol, Kyung­jin Lee gibi  oyuncular rol  aldı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı. 2018 yılında yapımcılığını yaptığı, Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı Müslüm adlı  Sinema  filminin  yönetmenliğini  Can  Ulkay ve  Hakan  Kırvavaç (Ketche)’nin yaptı, senaryosunu Hakan Günday yazdı. Timuçin Esen’in Müslüm Gürses’i  canlandırdığı  filmde,  Muhterem  Nur'ı  Zerrin  Tekindor,  Müslüm Gürses'in babasını ise Turgut Tunçalp canlandırdı. 2019 Ocak  ayında  vizyona  giren,  İlyas  Bazna'nın  hikâyesini  anlatan,  Serdar Akar'ın yönetmenliğinde ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu Çiçero adlı sinema filminin yapımcılığını üstlendi. Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan ve Avustralya'ya savaş açan iki  Türk  askerinin  macerasını  hikâye  edinen?  15  Mart 2019 tarihinde  vizyonagirecek olan “Türksih'i Dondurma” filminin yapımcılığını Mustafa Uslu yaparken, Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe başrollerini paylaşacak. 18  Kasım  2019 tarihinde  vizyona  girecek olan  “Türk  Herkül”  adlı  Naim Süleymanoğlu'nun  hayatının  anlatıldığı  sinema  filminde  Mustafa  Uslu yapımcı olarak  bulunacak,  yönetmenliğini  Hilal  Saral yapacak. 

SİNEM USLU KİMDİR?

Sinem Öztürk, 9 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Gözde Sinem Öztürk'dür. Aslen Mudurnuludur. Babasının adı Namık Öztürk'dür. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sinema-TV Bölümünden mezun oldu. Sinem Öztürk, 2007 - 2011 yılları arasında Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı "Arka Sıradakiler" adlı dizide Gamze karakterini canlandırdı.2012 - 2013 yıllarında "Huzur Sokağı" adlı dizide Selin Demiratar, Kutsi, Güven Hokna, Gökhan Mete, Yeşim Salkım, Paşhan Yılmazel, Hakan Eratik, Fatma Karanfil ile birlikte rol aldı.

2013 yılında mimariden modaya, iç dekorasyondan geleneksel sanatlara kadar tasarım dünyasından haberlerin yer aldığı "Fikir Atölyesi" programında TRT Türk'te sunuculuk yaptı.

2014 yılının Aralık ayında "Yusuf ve Yusuf" adlı sinema filminde Ali Sunal, Oya Başar, Burak Satıbol, Tuğçe Özbudak ile birlikte oynadı.

Sinem Öztürk, 2015 yılında baş rollerini Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Nergis Kumbasar ve Levent Ülgen ile paylaştığı "Kiralık Aşk" adlı dizide oynadı.

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Öztürk, ikiz bebeklerini 11 Mart'ta dünyaya getirmişti.
 
Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :
2011 - Yeniden Başla (TV Dizisi)
Oyuncu :
2015 - Kiralık Aşk (Yasemin) (TV Dizisi)
2014 - Yusuf ve Yusuf (Sinema Filmi)
2014 - Hayat Yolunda (Dr. Melis Saka) (TV Dizisi)
2012 - 2014 - Huzur Sokağı (Şükran) (TV Dizisi)
2011 - Papaz Kimde (Eda) (Sinema Filmi)
2010 - Uçan Melekler (Eda) (Sinema Filmi)
2010 - Arka Sokaklar 5. Sezon (Gamze) (TV Dizisi)
2010 - Dersimiz Atatürk (Öğretmen) (Sinema Filmi)
2009 - Uygun Adım Aşk (Gamze) (TV Dizisi)
2007 - Duvar (İklim) (TV Dizisi)
2007 - Ayak Altında (Belgin) (Kısa Film)
2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (Gamze) (TV Dizisi)
2006 - Aşk Ruleti (Kısa Film)
2006 - Aloya (Emine) (TV Dizisi)
2004 - Beyaza Boyanmış Siyah Kelimeler (kısa film )
Sanat Ekibi :
2007 - Sözün Bittiği Yer (Kostüm Ekibi) (Sinema Filmi)

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