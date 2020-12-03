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  • Sinem Sülün eski kayınvalidesinin peşinde: Cezasını çekmesini istiyorum!
03 Aralık 2020 Perşembe 10:24 | Son Güncelleme:

Sinem Sülün eski kayınvalidesinin peşinde: Cezasını çekmesini istiyorum!

Sinem Sülün eski kayınvalidesinin peşinde: Cezasını çekmesini istiyorum!

Miss Model of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün, eski eşi Mustafa Yüksel'in ailesinin yatak odasına dinleme cihazı yerleştirdiğini iddia etmişti. Mahkemelik olan aileler arasında sular durulmuyor.

Sinem Sülün, yatak odasına böcek yerleştirdikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan eski kayınpederi Sami Yüksel'i Etiler'de bir restoranda görünce polise yakalatmıştı. Sülün ancak kayınvalidesinin kayıp olduğunu açıkladı. 

Nişantaşı’nda görüntülenen manken, “Ben hakkımı aradım, eski kocamın babası cezasını çekti fakat annesini bulamıyorlar. Annesinin bulunmasını ve onun da cezasını çekmesini istiyorum” dedi.

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