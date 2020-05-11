Sinem Kobal'ın küçüklüğü Melisa'ya benzetildi

5.5 milyon kişi tarafından takip edilen Sinem Kobal, yaptığı birbirinden iddialı pozları ile adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Kobal, annesi ile birlikte çekilmiş pozunu paylaştı.

MELİSA'YA BENZETİLDİ

Sinem Kobal'ı gören yüzlerce takipçisi, oyuncunun küçüklük halini Acun Ilıcalı'nın Şeyma Şubaşı'ndan olan küçük kızı Melisa Ilıcalı'ya benzetti.

BEBEK HEYECANI YAŞIYORLAR

32 yaşındaki oyuncu Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuğu beklediği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu haberi doğrulayarak hamilelik sürecinin çok iyi geçtiğini ve eşi Sinem Kobal'ın çok iyi olduğunu söylemişti.