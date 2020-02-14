Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik pozu sosyal medyayı salladı!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliği devam eden Sinem Kobal, 14 Şubat Sevgililer Günü için Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. Eşiyle dans ederken çekilen pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, paylaşımına "Hayatımın aşkı" notunu düştü. Çiftin bu karesine kısa sürede beğeni yağdı. İkili, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'En güzel çift' ilan edildi.