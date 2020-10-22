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  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu günü... Bebekleri dünyaya geldi
22 Ekim 2020 Perşembe 10:30 | Son Güncelleme:

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu günü... Bebekleri dünyaya geldi

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu günü... Bebekleri dünyaya geldi

4 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, kızlarına 'Lalin' adını verdi.

Mayıs 2016’da nikah masasına oturan ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden müjdeli haber geldi.

Oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kucağına almak için gün saydıkları kızları Lalin bebek, dün gece Taksim Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya geldi. Hastanede bir katı komple kapatan çiftin, sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verildiği öğrenildi.

SUDA DOĞUM YAPTI

Hamilelik süreciyle herkesin ilgi odağı olan ve anne olmak için geri sayıma geçen Sinem Kobal’ın dün suda doğum yaptığı öğrenildi.

Covid-19 salgını döneminde doğum yapan güzel oyuncu için hastanede bir katın komple kapatıldığı öğrenilirken, Sinem Kobal’ın olduğu kata sadece doktorların ve hemşirelerin girdiği belirtildi.

Öte yandan çiftin misafirleri için hastanede 5 ayrı odanın tutulduğu kaydedildi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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