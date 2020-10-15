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  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızlarının ismi belli oldu
15 Ekim 2020 Perşembe 17:48 | Son Güncelleme:

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızlarının ismi belli oldu

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızlarının ismi belli oldu

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, ilk kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Çiftin kızlarının ismi de belli oldu.

Sinem Kobal, 2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal’ın, kızına hangi ismi koyacağı merak konusuydu. 

BEBEKLERİNİN İSMİ "LALİN" OLACAK

UçanKuş TV'nin iddiasına göre Sinem Kobal kızının adını “Lalin” koyacak. 

Çift, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Baba olmak için gün sayan İmirzalıoğlu, "Çok fazla heyecan var. Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" açıklamasını yapmıştı.

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