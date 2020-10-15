Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızlarının ismi belli oldu

Sinem Kobal, 2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal’ın, kızına hangi ismi koyacağı merak konusuydu.

BEBEKLERİNİN İSMİ "LALİN" OLACAK

UçanKuş TV'nin iddiasına göre Sinem Kobal kızının adını “Lalin” koyacak.

Çift, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Baba olmak için gün sayan İmirzalıoğlu, "Çok fazla heyecan var. Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" açıklamasını yapmıştı.