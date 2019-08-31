Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aile pozuna büyük ilgi
Kuzeni Can Dereci'nin düğününe eşi Kenan İmirzalıoğlu ve anne-babasıyla katılan Sinem Kobal, düğünde çekilen aile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Sinem Kobal'ın kuzeni Can Dereci, dün akşam evlendi. Düğüne Kenan İmirzalıoğlu, annesi Nuray Kobal ve babası Mehmet Kobal ile katılan Sinem Kobal, o anları Instagram hesabından da paylaştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aile pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.