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  3. Sinem Kobal önce paylaştı, sonra kaldırdı!

Sinem Kobal önce paylaştı, sonra kaldırdı!

Sinem Kobal önce paylaştı, sonra kaldırdı!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Kobal, daha sonra bu paylaşımını sayfasından kaldırarak dikkat çekti.

Ünlüler arasında moda haline gelen 'makyajsız fotoğraf' paylaşıma akımına Sinem Kobal da dahil oldu. Doğal hallerini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, fotoğraflara "sade" notunu düştü. Kobal'ın makyajsız pozları binlerce beğeni aldı.

HEMEN KALDIRDI

Ancak Sinem Kobal, kısa süre içinde paylaştığı makyajsız pozlarını sayfasından kaldırdı. Ünlü oyuncunun bu hamlesi kafaları karıştırdı.

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