Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6987
  • 7,3183
  • 363.483
  • 96471
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sinem Kobal karantina günlerini anlattı: İçe dönük bir süreç geçiriyorum

Sinem Kobal karantina günlerini anlattı: İçe dönük bir süreç geçiriyorum

Sinem Kobal karantina günlerini anlattı: İçe dönük bir süreç geçiriyorum

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan ünlüler de kendilerini karantinaya aldı. O isimlerden biri olan Sinem Kobal, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Günaydın'dan Pelin Kaya'ya konuşan Sinem Kobal, "İçe dönük bir süreç geçiriyorum. Sakinlediğimi ve yavaşladığımı hissediyorum. Daha çok okuyorum, müzik dinliyorum, herkes için dua ediyorum. Tüm telaşlarımın bu süreçte değiştiğini görüyorum. Şu an en önemli dileğim; sağlık. Bu süreç, birlik duygumu daha da güçlendirdi." dedi.


Hepimizi duygulandıran Burhan Amca, taburcu edildi

Hepimizi duygulandıran Burhan Amca, taburcu edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çok konuşulan popüler diziler

Bu garajın içinde bakın ne var?