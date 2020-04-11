Sinem Kobal karantina günlerini anlattı: İçe dönük bir süreç geçiriyorum
Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan ünlüler de kendilerini karantinaya aldı. O isimlerden biri olan Sinem Kobal, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.
Günaydın'dan Pelin Kaya'ya konuşan Sinem Kobal, "İçe dönük bir süreç geçiriyorum. Sakinlediğimi ve yavaşladığımı hissediyorum. Daha çok okuyorum, müzik dinliyorum, herkes için dua ediyorum. Tüm telaşlarımın bu süreçte değiştiğini görüyorum. Şu an en önemli dileğim; sağlık. Bu süreç, birlik duygumu daha da güçlendirdi." dedi.