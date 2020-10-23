  • $7,9543
  • 9,3928
  • 487.515
  • 1198.32
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin 'Lalin' bebek sevinci... Sinem suda doğum yaptı
23 Ekim 2020 Cuma 07:00 | Son Güncelleme:

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin 'Lalin' bebek sevinci... Sinem suda doğum yaptı

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin 'Lalin' bebek sevinci... Sinem suda doğum yaptı
- RECEP ASLAN

Hollywood ünlülerinin tercih ettiği yönteme başvuran Sinem Kobal, suda normal doğumla kızları Lalin'i kucağına aldı.

2016 yılında Cunda’da nikâh masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti önceki gece kızları Lalin’i kucaklarına aldı. Taksim’deki özel bir hastaneye yatan Kobal, suda doğum yöntemiyle kızını dünyaya getirdi. Çift dün bebekleriyle hastanenin ön kapısından çıkış yaptı. İkili, neşeli halleriyle dikkat çekerken pusetteki Lalin bebeği babası taşıdı.

HER ANINDA YANINDAYDIM

Duyguları sorulan İmirzalıoğlu, “Sinem’in her anında yanındaydım. Çok güzel duygular içindeyim, çok heyecanlıyım” derken Sinem Kobal ise “Çok şükür bebeğimizin sağlığı yerinde, bizde evimize geçelim ve yeni hayatımıza başlayalım” dedi.

TEDBİRLERE UYDUK

Doğum öncesi hastanenin bir katını kapattığı ve 5 oda tuttuğu iddia edilen Imirzalıoğlu, “5 oda tuttu, kat kapattı haberleri doğru değil. Biz hastane ne tedbir aldıysa ona uyduk. Zaten ailemizden birkaç kişi gelebildi. Pandemiden dolayı çok az kişiydik” dedi

LALİN İLE HASTANE ÇIKIŞI İLK POZ 

Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Kızlarının henüz görüntülenmesini istemeyen ünlü çift, pusetin üzerini örtüyle örttü. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

Trump-Biden çekişmesinde son durum ne?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye ateş gücünü dünyaya gösterdi! İşte Ateş Serbest-2020 faaliyetinden ilk kareler

Gripten ve Kovid-19'dan koruyan besinler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.