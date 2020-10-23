Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin 'Lalin' bebek sevinci... Sinem suda doğum yaptı

2016 yılında Cunda’da nikâh masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti önceki gece kızları Lalin’i kucaklarına aldı. Taksim’deki özel bir hastaneye yatan Kobal, suda doğum yöntemiyle kızını dünyaya getirdi. Çift dün bebekleriyle hastanenin ön kapısından çıkış yaptı. İkili, neşeli halleriyle dikkat çekerken pusetteki Lalin bebeği babası taşıdı.

HER ANINDA YANINDAYDIM



Duyguları sorulan İmirzalıoğlu, “Sinem’in her anında yanındaydım. Çok güzel duygular içindeyim, çok heyecanlıyım” derken Sinem Kobal ise “Çok şükür bebeğimizin sağlığı yerinde, bizde evimize geçelim ve yeni hayatımıza başlayalım” dedi.

TEDBİRLERE UYDUK



Doğum öncesi hastanenin bir katını kapattığı ve 5 oda tuttuğu iddia edilen Imirzalıoğlu, “5 oda tuttu, kat kapattı haberleri doğru değil. Biz hastane ne tedbir aldıysa ona uyduk. Zaten ailemizden birkaç kişi gelebildi. Pandemiden dolayı çok az kişiydik” dedi

LALİN İLE HASTANE ÇIKIŞI İLK POZ

Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Kızlarının henüz görüntülenmesini istemeyen ünlü çift, pusetin üzerini örtüyle örttü.

