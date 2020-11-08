Sinem Kobal eski formuna çabuk kavuştu

Geçtiğimiz 21 Ekim’de kızı Lalin’i dünyaya getiren Sinem Kobal, eski görünümüne hemen kavuştu. Uzun yıllardır anne olmayı bekleyen Kobal, bu duruma da çabuk alıştı. Tüm zamanını bebeği ile geçiren Kobal, boş vakitlerinde ise bahçesinde zaman geçiriyor.

Kızından kalan vaktinde köpeği ile oynayan Kobal, doğumdan sonra ilk kez fotoğraf paylaştı.

Paylaşımına "Lalin uyurken" yazan güzel oyuncunun, fit görüntüsü dikkat çekti. Henüz 1 ay dolmadan eski haline dönen oyuncu için “Maşallah” yorumları yapıldı.









Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Burçin Terzioğlu, Asuman Dabak gibi ünlü isimler de Kobal'a maşallah yorumunda bulundu.