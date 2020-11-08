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08 Kasım 2020 Pazar 14:54 | Son Güncelleme:

Sinem Kobal eski formuna çabuk kavuştu

Sinem Kobal eski formuna çabuk kavuştu

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal geçtiğimiz haftalarda doğum yapmış ve kızı Lalin'i kucağına almıştı. Yeni doğum yapan Sinem Kobal sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sinem Kobal eski formuna çabuk kavuştu.

Geçtiğimiz 21 Ekim’de kızı Lalin’i dünyaya getiren Sinem Kobal, eski görünümüne hemen kavuştu. Uzun yıllardır anne olmayı bekleyen Kobal, bu duruma da çabuk alıştı. Tüm zamanını bebeği ile geçiren Kobal, boş vakitlerinde ise bahçesinde zaman geçiriyor.

Kızından kalan vaktinde köpeği ile oynayan Kobal, doğumdan sonra ilk kez fotoğraf paylaştı.

Paylaşımına "Lalin uyurken" yazan güzel oyuncunun, fit görüntüsü dikkat çekti. Henüz 1 ay dolmadan eski haline dönen oyuncu için “Maşallah” yorumları yapıldı.



Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Burçin Terzioğlu, Asuman Dabak gibi ünlü isimler de Kobal'a maşallah yorumunda bulundu.

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