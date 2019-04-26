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  3. Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti

Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti

Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, önceki gün Ulus’taki spor salonundan çıkarken görüntülendi. Kobal, muhabirlerin bebek sorularına "Spor’a geldim, konuşmayayım" yanıtını verdi

Sinem Kobal, önceki gün Ulus’taki spor salonundan çıkarken görüntülendi.

Gazetecileri gördüğü için sevindiğini söyleyen Kobal’a eşi Kenan İmirzalioğlu’nun, "Burak Özçivit’ten babalık için tüyolar alıyorum" sözleri hatırlatıldı.

Ünlü oyuncu, "Spor’a geldim, konuşmayayım" dedikten sonra tebessüm edip aracına bindi.

Sinem Kobal’ın spor sonrası makyajsız olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.

(Habertürk)

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