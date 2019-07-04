Dilan Çiçek Deniz 'Sinbad’ın seçmelerine katıldı

Güzel oyuncu, Cannes’da aldığı davet üzerine İngiltere’de cast çalışmaları başlayan ‘Sinbad’ filminin seçmelerine katıldı. Deniz, 2020 yılında çekilecek film için önemli bir şans yakaladı. Ozan Açıktan’ın yönettiği ve Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı ilk sinema filminin çekimlerini tamamlayan Deniz, ağustosta İngiltere ve ABD’deki ajanslarla görüşmelere gidecek.