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  3. Dilan Çiçek Deniz 'Sinbad’ın seçmelerine katıldı

Dilan Çiçek Deniz 'Sinbad’ın seçmelerine katıldı

Dilan Çiçek Deniz 'Sinbad’ın seçmelerine katıldı

Katıldığı Cannes Film Festivali’nde ünlü yönetmen ve yapımcılarla tanışma fırsatı yakalayan Dilan Çiçek Deniz’e sürpriz teklif!

Güzel oyuncu, Cannes’da aldığı davet üzerine İngiltere’de cast çalışmaları başlayan ‘Sinbad’ filminin seçmelerine katıldı. Deniz, 2020 yılında çekilecek film için önemli bir şans yakaladı. Ozan Açıktan’ın yönettiği ve Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı ilk sinema filminin çekimlerini tamamlayan Deniz, ağustosta İngiltere ve ABD’deki ajanslarla görüşmelere gidecek. 

 

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