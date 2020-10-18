Sinan Özen'in kızının hastalığı ne? Sinan Özen kaç yaşında, kiminle evli?

Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva hastalığı nedeniyle 7. kez ameliyata girdi. Ameliyat öncesi süreci sosyal medya hesabınan paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerinden bol bol dua istedi. Sinan Özen için destek mesajları ise gecikmedi. Sinan Özen ve eşi geçtiğimiz şubat ayında ikiz bebeklerini kucağına almış fakat bebeklerden biri sağlık sorunları nedeniyle tedavi sürecine başlamıştı.

SİNAN ÖZEN'İN KIZININ HASTALIĞI NE?

Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsaklarındaki bir rahatsızlıktan dolayı bir süredir tedavi sürecine devam ediyor. Daha önce 6 kez ameliyat olan Neva 7. kez ameliyata alındı.

Daha önce kızı Neva'nın defalarca ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, şu açıklamayı yaptı:

"Bu açıklamayı, kızımızın sağlık durumu ile ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum. Kızımız Neva'ya 5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz. Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umuduyla hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum."

SİNAN ÖZEN KAÇ YAŞINDA?

Sinan Özen 1 Mart 1964'te Rize'de dünyaya geldi. İlk ve orta okulu İstanbul'da bitirdikten sonra eğitimine Rize Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümünde devam etti. Müziğe olan tutkusu yüzünden mesleğini bırakarak müzik dünyasına atılmaya karar verdi. 1981 yılında ses yarışmasına katıldı. Fakat yarışmayı kazanmasına rağmen, hiçbir teklif almadı. Müzisyen arkadaşının vesilesiyle tanıştığı konservatuvar hocası Süheyla Altmışdört'ten nota ve solfej dersleri, bestekâr İrfan Özbakır'dan ud ve nota solfej dersleri aldı. 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" albümü ile profesyonel müzik hayatına başladı.

1989-2016 yılları arası biri Türk Sanat Müziği albümü olmak üzere 17 albüm, 5 Tekli çalışmasını piyasaya sürdü. Son teklisi Sevişmeliyiz’e klip çekti. Klip Acara Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan Batum kentinde çekildi. Sinan Özen 2016 yılında hayranı olan Burcu Kartal ile nikah masasına oturdu.

Çiftin geçtiğimiz şubat ayında ikiz bebekleri dünyaya geldi. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.