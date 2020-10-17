Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva 7. kez ameliyata alındı

Sanatçı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girdi. 8 ay önce Neva ve Sanberk adında ikiz çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. 56 yaşındaki Özen'in kızı Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyata alındı.

DESTEK VE DUA YAĞDI

Ameliyathane kapısında duygu dolu anlar yaşayan çift, o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Sinan Özen, yaptığı paylaşımda "Neva'mızı önce Allah'a, sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik" notunu düştü. Ünlü şarkıcının gönderisine takipçilerinden destek ve dua yorumları yağdı.