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  • Sinan Özen: Yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi
19 Ekim 2020 Pazartesi 15:46 | Son Güncelleme:

Sinan Özen: Yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi

Sinan Özen: Yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi

Şarkıcı Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı önceki gün 7'inci kez ameliyat masasına yatmıştı. Zor günler geçiren Özen, "Neva'mızı önce Allah'a sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik." demişti.

Sinan Özen bugün bir açıklama yaparak, yaşadıkları zor sürece anlattı:

"Bildiğiniz gibi Neva iki gün önce yedinci kez ameliyat oldu. Allah'ın yardımı ve sevenlerimizin duasıyla şükürler olsun başarılı bir ameliyat oldu. Gerçeği söylemek gerekirse bu uzun süreçte yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi. İnanın bu konuyla ilgili bırakın konuşmayı tek bir kelime söylemeye mecalimiz kalmadı. Ama Neva'ya manevi olarak pozitif enerji aktarmak için güçlü olmaya çalışıyoruz.

Son ameliyatımız çok başarılı geçti. Doktorlarımız başta olmak üzere Neva'mızın şifa bulması için emeği geçen, dualarıyla bize güç veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzde ameliyatın olumlu sonuçlarını görebilmeyi umduğumuz on beş günlük bir bekleme sürecimiz var. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de sevenlerimizden dua istiyoruz. Allah'tan hem kızımız için hem de şifa bekleyen bütün hastalarımız için acil şifalar istiyor, herkese teşekkür ediyoruz."

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