Sinan Özen 57 yaşında ikiz babası oldu!

Bir kız bir erkek bebeği olan 57 yaşındaki Sinan Özen’in eşi doğumu şubat ayı sonunda yaptı. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızı Neva’nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva iki ameliyat geçirirken Sanberk ise sağlıklı büyümeye devam ediyor.

2016 yılında Almanya’da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile evlenen Özen, “Çok mutluyuz ama kızımız Neva’nın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Bütün sevenlerimden kızım Neva için dua istiyorum. Allah ona sağlık versin, bize, kardeşine kavuştursun. Bu zor günlerde tek isteğimiz bu” diye konuştu.