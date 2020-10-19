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19 Ekim 2020 Pazartesi 18:04 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı iddia edilen Nez ortaya çıktı

Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı iddia edilen Nez ortaya çıktı

Burcu Kıratlı'ya ihanet ettiği iddia edilen Sinan Akçıl'ın, beslenme uzmanı Nez ile birlikte olduğu öne sürülmüştü. Akçıl bu iddiaları sert bir dille yalanlarken, Nez'in şarkıcıyı sahne aldığı bir mekanda dinlemeye gittiği ortaya çıktı.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Burcu Kıratlı ile ayrılık sürecinde olduğunu doğrulayan Akçıl'ın gönlünü beslenme uzmanı Azerbaycanlı Nez'e kaptırdığı iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre; Akçıl, bu iddiayı yalanlasa da Nez hakkında şaşırtan bilgiler ortaya çıktı.

Nez, Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerin basına yansımasının ardından Instagram hesabını gizleyip, profil resmini de kaldırdı. Instagram'da 33 binden fazla takipçisi olan Nez'in bu hamlesi kafaları karıştırdı.

Nez'in geçtiğimiz hafta Deha Bilimlier ile birlikte Muamma adlı mekanda sahne alan Sinan Akçıl'ı dinlemeye gittiği de ortaya çıktı. Son dönemde fazla kilolarıyla dikkat çeken Sinan Akçıl'ın, beslenme uzmanı Nez'in verdiği diyet listesiyle zayıflamaya çalıştığı da konuşulanlar arasında.

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