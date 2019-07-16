Sinan Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı hamile mi?

Önceki gün Bebek Midpoint Restauranat'ta yemekte olan ünlü çift dikkatlerden kaçmadı. Ayrılacakları iddia edilen ancak son anda vazgeçen çiftten Burcu Kıratlı'nın bir süredür hamile olduğuna dair haberler vardı. Yemek yedikleri mekanın çıkışında muhabirlerle muhabbet eden çift, "Bebek bekliyor musunuz?" sorusuna cevap vermeden geçmediler.

Yemek yedikleri mekanın çıkışında magazin muhabirleriyle sohbet eden ikiliden Sinan Akçıl, “Burcu hamile değil” diyerek dedikodulara son noktayı koydu.