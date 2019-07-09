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  3. Sinan Akçıl'dan rapçileri kızdıracak sözler: Türk bir rapçi dünyada saygı görmez çünkü...

Sinan Akçıl'dan rapçileri kızdıracak sözler: Türk bir rapçi dünyada saygı görmez çünkü...

Sinan Akçıl'dan rapçileri kızdıracak sözler: Türk bir rapçi dünyada saygı görmez çünkü...

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir televizyon programında rap müziğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akçıl, "Türk bir rapçi dünyada saygı görmez çünkü imitasyon duruyor." dedi.

Bir televizyon programına konuk olan Sinan Akçıl, Türkçe rap müziğiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Rap müzik bir furya. Kalıcı değil geçici olduğunu düşünüyorum. Türk bir rapçi dünyada saygı görmez çünkü imitasyon duruyor, Beykoz'da klip çekip Amerika'da gibi yaşıyorlar" diyen Sinan Akçıl, tepkilerin odağı haline geldi.

 

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