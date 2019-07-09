Sinan Akçıl'dan rapçileri kızdıracak sözler: Türk bir rapçi dünyada saygı görmez çünkü...

Bir televizyon programına konuk olan Sinan Akçıl, Türkçe rap müziğiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Rap müzik bir furya. Kalıcı değil geçici olduğunu düşünüyorum. Türk bir rapçi dünyada saygı görmez çünkü imitasyon duruyor, Beykoz'da klip çekip Amerika'da gibi yaşıyorlar" diyen Sinan Akçıl, tepkilerin odağı haline geldi.