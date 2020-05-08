Sinan Akçıl'dan kavgalı olduğu Sermiyan Midyat'a gönderme!

İddialara göre geçtiğimiz yıllarda da adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar'a fiziki ve psikolojik şiddet uyguladı. Fenerbahçe’deki evde ünlü oyuncu

Sermiyan Midyat’tan şiddet gördüğünü ileri süren Sevcan Yaşar, sevgilisi hakkında şikayette bulundu. Bu haberlerin üzerine ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi, beraber çekindikleri fotoğrafları da kaldırdı.

'BİR KADINA FİSKE VURMAM'

Sermiyan Midyat, iddialar üzerine şu açıklamayı yaptı:

“45 yaşındayım. Basına yansıyan 10 ilişkim falan olmuştur, hepsine açın sorun ne zaman böyle bir olay yaşamışım? Benim bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Hayatımda asla böyle bir şey olmadı. Bu erkekliğe sığmaz. Allah yazdıysa bozsun. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. Ailelerimiz tanıştı. İki aydır aynı evdeydik ama olmadı. Ayrıldık.”

'KADINA ŞİDDET EN KÖTÜ ŞEY'

Hollywood yıldızı Kristanna Loken'in doğum gününde iddialara göre gazetecilere hakaret eden Sermiyan Midyat, kendisini uyaran Sinan Akçıl'a saldırmıştı. Akçıl, hem bu olayı, hem de Midyat'ın sevgilisini dövmesini kastederek şu açıklamayı yaptı:

"Fazla alkol kötü, kadına şiddet en kötü şey. Hayat boyu bu ikisine karşı durmaya devam edeceğim."