Sinan Akçıl'dan 'Hadise' yaratan yorum: Ona hayatının kıyağı yaptım!

Sinan Akçıl, bugün '2. Sayfa' programına konuk oldu. Akçıl, 2009-2010 arasında aşk yaşadığı Hadise’yle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

'ONA HAYATININ KIYAĞINI YAPTIM'

Akçıl, Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz arasındaki polemikle ilgili olarak, "Ben bunu yıllar önce söylemiştim. Aralarının böyle olması gayet normal. Burcu varken bu konular hakkında çok konuşmak istemem ama dediklerim bir bir çıkıyor. Büyük olan kolay kolay anlaşılabilecek biri değil. Kıymet verdiğim bir konu değil fazla yorum yapmak istemiyorum. 'Kotuluk nokta com' diyorum. Kendi aile hayatlarında başarılar dilerim. Hayatının kıyağını 'Düm Tek Tek' şarkısını yazarak yaptım. 10 sene falan geçti. Hala niçin yan yana adım anılıyor anlamıyorum. Müzikal olarak takip etmiyorum ama iyi bir şey yaparsa da tebrik ederim." ifadelerini kullandı.