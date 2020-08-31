Sinan Akçıl'dan Gülşen ve Edis'i kızdıracak açıklama: Yeni şarkılarını beğenmedim!

Sinan Akçıl Yalıkavak'ta “Son yaz konserim” dediği etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Akçıl, popçulara taş attı: “Sanat dünyasında maskeler düştü. Kim üretti, kim üretmedi gördük. Bu yaz ‘benim’ diyen şarkı çıkmadı. Üretemediler.”

Ünlü popçu, “Edis’le Gülşen’in şarkısını nasıl buldunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Biraz karışık geldi bana. Gülşen’i beğeniyorum ama şarkıyı beğenmedim. Olmamış demek bana yakışmaz ama beğenmedim.” (Kelebek)