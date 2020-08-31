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  3. Sinan Akçıl'dan Gülşen ve Edis'i kızdıracak açıklama: Yeni şarkılarını beğenmedim!
31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:03 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl'dan Gülşen ve Edis'i kızdıracak açıklama: Yeni şarkılarını beğenmedim!

Sinan Akçıl'dan Gülşen ve Edis'i kızdıracak açıklama: Yeni şarkılarını beğenmedim!

Ünlü popçu Sinan Akçıl, önceki gün Yalıkavak'taki bir mekanda sahneye çıktı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Akçıl, Edis ve Gülşen'in düet şarkısı “Nirvana”yı beğenmediğini dile getirdi.

Sinan Akçıl Yalıkavak'ta “Son yaz konserim” dediği etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Akçıl, popçulara taş attı: “Sanat dünyasında maskeler düştü. Kim üretti, kim üretmedi gördük. Bu yaz ‘benim’ diyen şarkı çıkmadı. Üretemediler.”

Ünlü popçu, “Edis’le Gülşen’in şarkısını nasıl buldunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Biraz karışık geldi bana. Gülşen’i beğeniyorum ama şarkıyı beğenmedim. Olmamış demek bana yakışmaz ama beğenmedim.” (Kelebek)

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