Sinan Akçıl'dan eski sevgililerini çıldırtacak çapkınlık itirafı!

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akçıl, "Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim" diye konuştu.

Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Napayım yani." dedi.

Sinan Akçıl şöyle devam etti;

"Şu anda Burcu ile beraberiz. Evlendik ve boşandık. Şimdi devam ediyoruz. Bizimki inatlaşmaydı. Önce bir ‘oh be’ diyorsunuz sonra tahmin ettiğim gibi olmadı. Sonra tekrar denemek istedik.”

Ünlü şarkıcının bu açıklaması, "Eski sevgililerini aldattı mı?" sorularını akıllara getirdi.

Sinan Akçıl, daha önce, Hadise, Otilla ve Ebru Şallı ile aşk yaşamıştı.