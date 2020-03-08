Sinan Akçıl'dan Emrah'ın 'seni besteci görmüyorum' sözlerine yanıt: Ben en azından çocuğumu sahiplenirim!

Sinan Akçıl, bir dönem sevgilisi Burcu Kıratlı ile aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Emrah’ın sette herkesin kalbini kırdığını söyleyen Akçıl, duyduklarından sonra görüşmeyi düşünmediğini dile getirdi. Akçıl’ın bu sözleri üzerine Emrah’tan yanıt gecikmedi.

SENİN ÇAPIN YETMEZ BANA!



Emrah, “Senin bana beste yapmaya çapın yetmez. Sen uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, her zamanki gibi çulsuzdun” dedi. Bunun üzerine Akçıl ise Emrah’ı evlatlıktan reddettiği oğlu Tayfun üzerinden cevap verdi: “Hayatım boyunca kimseye şarkı satmaya çalışmadım. Hele sana hiç. Para ve imanın kimde olduğu bilinmez. Şükür bende ikisi de mevcut. En azından ilerde çocuğum olursa onu sahiplenip geleceğini garanti altına alacak kadar.”