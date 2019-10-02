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  3. Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya 'geri dön' çağrısı

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya 'geri dön' çağrısı

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya 'geri dön' çağrısı

Burcu Kıratlı ile 6 Eylül'de boşanan Sinan Akçıl bin pişman oldu. Ayrılığa yalnızca 20 gün dayanabilen Akçıl, Kıratlı'nın gönlülü alabilmek için harekete geçti.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, evliliklerinde kriz yaşamış ve 6 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Boşandıktan kısa bir süre sonra 'Milat' paylaşımı yapan Akçıl, barış sinyallerini vermişti.

ŞARKIYLA SESLENDİ

Ünlü şarkıcı önceki gün de "Demesinler bir aşk daha yarım kaldı" şarkısıyla eski eşine 'geri dön' çağrısı yaptı. Sinan Akçıl paylaşımına ise, "Yaşayacaklarını önceden hissetmek bu olsa gerek" notunu düştü.

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