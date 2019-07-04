Sinan Akçıl yüzünden Hadise ile araları açılmıştı... Hande Yener şu sözlerle duyurdu!
Yıllar önce araları Sinan Akçıl yüzünden bozulan Hadise ile Hande Yener, aralarındaki buzları eritti.
Sinan Akçıl yüzünden yıllar önce araları bozulan Hande Yener ve Hadise, geçen ay İzmir uçağında karşılaştılar.
Aralarındaki buzların eridiğini söyleyen Yener, barışmayı şu sözlerle ilan etti:
“Telefonlarımızı aldık, sonra yazıştık. Eski konuları açmadık. 2019 barış yılı, 2020’ye kimseyle küs girmeyeceğim.”
Hadise, 2010’da Sinan Akçıl’la aralarının bozulmasına neden olan Hande Yener ile konuşmuyordu.