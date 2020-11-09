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  • Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın göstermelik barışı sona erdi! Evler ayrıldı
09 Kasım 2020 Pazartesi 10:56 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın göstermelik barışı sona erdi! Evler ayrıldı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın göstermelik barışı sona erdi! Evler ayrıldı

Evliliklerini yürütemeyen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, geçen aylarda ilişkilerine bir şans daha tanımıştı. Yollarını yine ayıran çift arasında şimdilerde sular durulmuyor. Akçıl, eski eşiyle birlikte yaşadıkları evden ayrılarak kendine 4. Levent'teki Sapphire'de bir stüdyo daire tuttu.

Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiği iddia edilmişti.  İddiaların ardından çiftten “Evet, aslında ayrılmıştık ama bu haber yüzünden yeniden bir araya geldik” şeklinde tuhaf bir açıklama gelmişti.

YİNE AYRILDILAR

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’yı “aldatılan kadın” pozisyonuna düşürmemek için geri adım atmış ve onunla barışmış. Bu göstermelik barış sona erdi, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden ayrıldı.

AŞK BİTTİ, EVLER AYRILDI

Ancak bu kez dostane bir şekilde... Aralarındaki aşkın bittiğine karar veren ikili, arkadaş kalabilmek ve birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına yollarını ayırmayı tercih etti. Ünlü müzisyen, kendine yeni bir hayat kurmak için ilk adımı attı ve 4. Levent’teki Sapphire’den 150 metrekarelik bir stüdyo daire tuttu.

AYLIK 10 BİN LİRA KİRA ÖDEYECEK

Aylık 10 bin lira kira ödeyeceği dairesini döşeyen Akçıl, yarın Kıratlı’yla birlikte yaşadığı Vadi İstanbul’daki evinden çıkarak kendi dairesine geçecek.

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