Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Aşk-ı Memnu videosu sosyal medyayı salladı
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, şimdilerde yeniden aşk yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı ile bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz bir sahnesini yeniden çekti.
Ünlü popçu Sinan Akçıl, koronavirüs salgını nedeniyle Burcu Kıratlı ile Riva'da dağ evi kiraladı. Orada karantinaya giren Sinan Akçıl, sevgilisiyle geçirdiği eğlenceli anların videosunu, sosyal medya hesabından paylaştı.
"AMCAMIN KOLASI"
Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği dağ evinde konaklayan ikili, çok konuşulan sahneyi yeniden çekti. Akçıl, paylaştığı bu videonun altına, 'Aa amcamın kolası içer misin? mekan: bihter&behlül dağ evi' notuyla notunu düştü. İkilinin eğlenceli anları, binlerce beğeni aldı.