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  3. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan ortak proje geliyor!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan ortak proje geliyor!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan ortak proje geliyor!

Boşandıktan kısa süre sonra ilişkilerine bir şans daha veren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl, "Burcu'nun arabasını yeniledik. Birlikte bir reklam filminde oynayacağız, bunun toplantısını yaptık" dedi. Reklam filminin içeriği ile ilgili ser verip sır vermeyen şarkıcı, "Şimdilik konuyla ilgili bilgi veremiyoruz yakın tarihte zaten görürsünüz" ifadelerini kullandı.


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