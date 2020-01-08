Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan ortak proje geliyor!

Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl, "Burcu'nun arabasını yeniledik. Birlikte bir reklam filminde oynayacağız, bunun toplantısını yaptık" dedi. Reklam filminin içeriği ile ilgili ser verip sır vermeyen şarkıcı, "Şimdilik konuyla ilgili bilgi veremiyoruz yakın tarihte zaten görürsünüz" ifadelerini kullandı.