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Sinan Akçıl ölümden döndü

Sinan Akçıl ölümden döndü

Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün konsere giderken kaza geçirdi. Araç içinde başını cama vuran Akçıl, hastaneye gitmeden sahneye çıktı.

Çanakkale Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında konser vermek üzere İstanbul’daki evinden VIP minübüsle yola çıkan Sinan Akçıl, Çanakkale’de otoyolda devrilen motosiklete çarpmaktan son anda yaptığı hamle ile kurtaran minübüsün şöförü sayesinde hayatta kaldı.

Araç içinde başını cama vuran şarkıcı, konsere yetişebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti. Konser alanında bulunan ambulansta ayakta kontrolü yapılan Akçıl, yaşadığı kazayı sahnede anlattı: Burası benim baba memleketim. Büyükbabam ve büyükannemin mezarı burada. Biliyorum ki o kazadan sağ kurtulduysam önce Allah, sonra onların manevi korumasıyla kurtuldum.

10 bini aşkın kişiye 90 dakika boyunca konser veren şarkıcı, konser sonrası izdihamdan dolayı bir saat daha minübüsünün içinde kaldı.

Gece Çanakkale’de kalan Sinan Akçıl, dün büyükannesi ve büyükbabasının mezarını ziyaret etti.   

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