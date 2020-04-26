Sinan Akçıl kimdir, nereli? Sinan Akçıl kaç yaşında, evli mi? İşte hayatı ve merak edilenler…

Sinan Akçıl kimdir, nereli? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Sinan Akçıl hafta sonları Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa isimli magazin programına konuk olacak. Sevilen şarkıcı, son günlerde Piyanist isimli yeni albümü ile gündemde yerini almıştı. Sinan Akçıl evli mi? sorusunun yanıtı ve hayatı ile ilgili detaylar haberimizde…

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde doğdu. Aslen Çanakkale Bigalıdır.

Müzik adamı keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur. Annesinin adı Gaye Çağlayan. Piyanist İdil Akçıl'ın (d.1977) kardeşidir. Ailesi 1982 yılında Hollanda’nın Leeuwarden şehrinden İstanbul’a taşınır. Anne ve babası daha sonra boşanmıştır.

Müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'nde başlayan Sinan Akçıl, eğitimini konservatuarda sürdürdü. 9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fransız Lisesi'ne girdi. St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı.

Sinan Akçıl; şimdiye kadar başta İzel Çelikgöz, Ferhat Göçer, Enbe Orkestrası, Nilüfer, Candan Erçetin, Kibariye, Petek Dinçöz, Ebru Gündeş gibi ünlü sanatçılar ile çalışmıştır. Sinan Akçıl, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

2008 yılı ise sanatçının adeta kırılma noktası oldu ve adının yer aldığı albüm satışları oldukça iyi rakamlar elde etti. 2009 yılının Mayıs ayında Hadise’nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katıldığı ve 4. Olduğu “Düm Tek Tek” şarkısının söz ve bestesinde Sinan Akçıl imzası vardır.

Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener’in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı “Hande'ye Neler Oluyor?” albümümdeki söz ve müzikler ve yine Hande Yener’in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu “Hande'yle Yaz Bitmez” Albümündeki 10 Remix ve Uzaylı adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl'a aittir.

Türkiye'de başarılı çalışmalara imza attığı sıralarda yurtdışında da adını duyuran Sinan Akçıl, Ortadoğu, Yunanistan ve Bulgaristan’daki önemli solistlerle çeşitli projelerde bulundu.

Funda Arar’ın 12 Aralık 2013 tarihinde çıkardığı albümünde “Hafıza” adlı şarkının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı.

Sinan Akçıl aynı zamanda Med Yapım’n yapımcılığını üstlendiği ve 2014 yılında televizyonda yayınlanan X Factor ya da orijinal ismi ileThe X Factor, televizyon şarkı yarışmasında jürilik yapmıştır.

SİNAN AKÇIL EVLİ Mİ?

Sinan Akçıl 2019 yılında Burcu Kıratlı ile hayatını birleştirme kararı almıştı. 9 ay evli kalan çift 2019 Eylül ayında boşanmaya karar verdi ve boşandı. Boşanma kararına ilişkin Sinan Akçıl, "Burcu Kıratlı ile evliliğini inatlaşma mı bitirdi? " sorusu üzerine açıklama yapmamış ve "İnsan yaşadığı özel duyguların arkasından bence hiç bir zaman konuşmamalı" demişti.