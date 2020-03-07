Sinan Akçıl ile Emrah birbirine girdi: Senin bana beste yapmaya çapın yetmez!

Sinan Akçıl, bir dönem Burcu Kıratlı'yla aynı dizide rol alan Emrah'ın, sette bulunan herkesin kalbini kırdığını dile getirdi ve duyduğu şeylerden sonra görüşmeyi düşünmediğini belirtti. Sinan Akçıl'ın bu sözlerine Emrah, sosyal medya hesabından Akçıl'a ateş püskürdü.

"ÇAPIN YETMEZ"

Emrah, “Ben senden hiç beste istemedim. Zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez.” dedi.

"BENİ BESTECİ OLARAK GÖRMEMEN BANA GURUR VERİR"

Bu açıklama üzerine Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi. Akçıl da sosyal medyadan bir yazı paylaşarak Emrah'a şöyle sert çıktı:

"Sevgili Emrahcığım... Daha doğrusu Emrah Abi. Beni besteci olarak görmemen benim albümlerimi alan, şarkılarımı dinleyen milyonlar adına bana sadece gurur verir, bu 1! Yıllar önce "Ben Böyle Şey Görmedim" adlı şarkım için benimle buluştun ama sonra ücret bile konuşmadan ayrıldık bu 2! ve hayatım boyunca Allah'a şükür kimseye 'şarkı satmaya' çalışmadım. Hele sana "hiç" ve son olarak para ve imanın kimde olduğu bilinmez, şükür bende ikisi de fazlasıyla mevcut... En azından gelecekteki ailemi "kızım" ve ya "oğlum" olursa onları da sahiplenip, geleceklerini garanti altına alacak kadar... Bundan sonra kafana göre yazı yazmaya kalkarsan da cevabım ancak hukuki olur zira büyüklerimle ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur sevgimle:)"