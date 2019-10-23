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  3. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın 'etek boyu' kavgası!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın 'etek boyu' kavgası!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın 'etek boyu' kavgası!

9 ay süren evliliklerinin ardından geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, kısa süre önce barışmıştı. Ünlü çiftin barıştıktan sonra tartışma yaşadıkları iddiaları da magazin gündemine damga vurmuştu. O iddialara açıklama geldi.

Boşandıktan 20 gün sonra barışan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘2. Sayfa’ programına özel açıklamalar yapan çiftten Kıratlı, "Çok çok romantik. O yüzden kopamıyoruz" dedi.

'KISKANÇLIĞIM ORTAYA ÇIKTI'

Sinan Akçıl ise "geçtiğimiz günlerde katıldıkları düğünde tartışma yaşadıkları" haberleri hakkında, "Bir arkadaşımız düğünündeydik, 'tatsızlık oldu' dendi ama ben başka bir şeye sinirlenmiştim" diyerek olaya açıklık getirdi. Sinan Akçıl, "Burcu her zaman çok güzel giyiniyor. O gün bir etek giymişti. O etekten dolayı kameraların çok yakına girmesinden rahatsız oldum. Burada benim kıskançlığım ortaya çıktı" ifadelerini kulandı.

"Yeni nikah tarihi ne zaman?" sorusuna Sinan Açıl, "Hala ikna etmeye çalışıyorum, bakalım" cevabını vermekle yetindi.

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