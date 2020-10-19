Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın ayrılık sebebi ihanet mi? İddialara yanıt geldi

Eylül ayında verdiği bir röportajda baba olmak istediğini söyleyen ünlü müzisyen Sinan Akçıl’ın baba olmaya hazırlandığı, ancak bebeğin annesinin birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı olmadığı iddia edildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre bebeğin annesi, Sinan Akçıl’ın bir süredir birlikte olduğu Azeri psikolog sevgilisi çıktı.

Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olan sevgilisine körkütük âşık olan Sinan Bey, bir süre önce evi terk ederek yakın arkadaşı DJ Mert Aydın’ın evine yerleşmiş. 2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikâh masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurmuş ve boşanmıştı. Ailelerinin araya girmesiyle barışan çift, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşıyor ve yeniden evlenme planları yapıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

"KISKANÇLIKLARDAN BUNALDIM"

Yakın çevresine “Burcu’nun kıskançlıklarından çok bunaldım” diye dert yandığı öne sürülen ünlü müzisyenin, bu süreçte gönlünü Azeri güzele kaptırdığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

İDDİALARA YANIT GELDİ

Basına yansıyan ihanet iddialarının ardından Sinan Akçıl sosyal meda hesabından bir açıklama yayınladı. İddiaları yalanlayan Akçıl, şöyle konuştu;