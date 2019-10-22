Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında neler oluyor? Birbirlerine girdiler!

2018 yılının son günlerinde dünyaevine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, defalarca kez kavga ettikten sonra eylül ayının ilk günlerinde boşanmış, 20 gün sonra da barıştıklarını duyurmuştu. Tekrar evleneceklerini de dile getiren çift, önceki akşam yapımcı Ferruh Taşdemir'in düğününe katıldı.

YİNE TARTIŞTILAR

Gazetecilerin görüntü almaması için köşe bucak kaçan çift bir ara tartıştı. Gazetecileri fark eden ikili tartışmalarını sonlandırıp koşar adım kendilerini düğün alanına attı. Saatlerce gazetecilerle köşe kapmaca oynayan çifti görenler 'Yakında yine ayrılırlar' demekten kendini alamadı.

Sinan Akçıl'la Burcu Kıratlı kavga ederken böyle görüntülendi. Ünlü çift sık sık mutluluk pozu veriyor.