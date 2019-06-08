Sinan Akçıl'dan Hande ve Demet'e iğneli sözler

Sinan Akçıl, küs olduğu Hande Yener ve Demet Akalın’a da sahneden imalı sözler söyledi.

Sinan Akçıl, Hande Yener için, "Bu şarkıyı Hande’ye vermiştim. Şimdi konuşmuyoruz ama şarkımı söyledi" ifadelerini kullanarak, "Bodrum’a da gittik beraber" şarkısını söyledi.

Akçıl, Demet Akalın'ın sosyal medyada kendisine söylediği sözler için ise "Şimdi arıyor ama ulaşamıyor. Çünkü engelledim" diyerek Akalın’a verdiği ‘Ders Olsun’ şarkısını seslendirdi.