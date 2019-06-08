08 Haziran 2019 Cumartesi 11:49 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:01
Sinan Akçıl'dan Hande ve Demet'e iğneli sözler
Ünlü şarkıcı Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum’da sahne aldı. Akçıl'dan hem Demet Akalın hem Hande Yener için imalı sözler geldi.
Sinan Akçıl, küs olduğu Hande Yener ve Demet Akalın’a da sahneden imalı sözler söyledi.
Sinan Akçıl, Hande Yener için, "Bu şarkıyı Hande’ye vermiştim. Şimdi konuşmuyoruz ama şarkımı söyledi" ifadelerini kullanarak, "Bodrum’a da gittik beraber" şarkısını söyledi.
Akçıl, Demet Akalın'ın sosyal medyada kendisine söylediği sözler için ise "Şimdi arıyor ama ulaşamıyor. Çünkü engelledim" diyerek Akalın’a verdiği ‘Ders Olsun’ şarkısını seslendirdi.