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  3. Sinan Akçıl Hadise'ye resti çekti! 'Şarkıyı söyletmeyelim'

Sinan Akçıl Hadise'ye resti çekti! 'Şarkıyı söyletmeyelim'

Sinan Akçıl Hadise'ye resti çekti! 'Şarkıyı söyletmeyelim'

Sinan Akçıl, konserinde "Karşımıza geri zekalılar çıkmazsa evleneceğiz de" diyen eski sevgilisi Hadise'ye cevap verdi.

Hadise, geçtiğimiz haftalarda Ereğli konseri sırasında 2009 - 2010 yılları arasında popçu Sinan Akçılile aşk yaşadığı Sinan Akçıl'a gönderme yaptı. Konserinde yıllar önce Akçıl'ın kendisine yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını okuyan Hadise "Karşımıza geri zekalılar çıkmazsa evleneceğiz de!" dedi. Hadise'ye karşılık veren Akçıl ise "bu şarkıda aynı konuşmayı yapıyorsa şarkıyı söyletmeyiz" dedi.

"ŞARKIYI SÖYLETMEYELİM"

Kuruçeşme'de eşiyle baş başa yemek yiyen Sinan Akçıl, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akçıl, Hadise için şunları söyledi: "Bir hafta ilgilenmedim. Neler olmuş magazinde... Çok geçmiş bir konu. Bu kadar yıl sonra bana mıdır? Bence son yıllardaki birine göndermedir. Bu şarkıda hep aynı konuşmayı yapıyorsa. Bu şarkıyı söyletmeyelim o halde. Ben hayatımda ilk kez bir illüzyon gibi aşk duygusunu yaşayarak evlendim. O mavi'yse ben de aşk'ım"

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