Sinan Akçıl, Ferhat Göçer'e ateş püskürdü: Densiz

Dün akşam televizyoncu Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan Tanrıyar, Revna Alp ile dünyaevine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer de sahne aldı. Ancak düğüne Göçer'in gafları damga vurdu.

BURCU DÜĞÜNÜ TERK ETTİ

Ferhat Göçer, sözleri Akçıl'a ait olan Kızım şarkısını okurken şarkının hikayesini anlatmaya başladı ve, "Bir gün Sinan' gittim. Kapıyı çaldım, Sinan kapıyı açtı, içeride de Hadise vardı. bir baktım Hadise ağlıyordu, meğerse Sinan Akçıl, Hadise'ye öyle duygusal bir şarkı yazmış ki onu ağlatmış. O şarkı da okuduğum Kızım şarkısı" dedi. Bununla da kalmayan Ferhat Göçer, Akçıl'ın 'Biri Bana Gelsin' şarkısını da o zamanlar aşk yaşadığı İzel'e yazdığını söyledi. Bu açıklamalara sinirlenen Burcu Kıratlı ise düğünü terk etti.

FERHAT GÖÇER'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sinan Akçıl, yaşananların ardından bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve Ferhat Göçer'e ateş püskürdü. Akçıl, şöyle konuştu: "Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir "adamın" üstelik eşimin oldugu yerde yaptığı "Densiz" bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan "kendi büyük ayıbını" düşünsün, artı 1 not: Kızım şarkısı zamanında tüm baba ve kızlara yazılmıştır. Ve Dünkü düğünün en güzeli kadınım Burcu Kıratlı'yla bu tür olaylara her defasında beraber güldük geçtik."